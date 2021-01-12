Вскрылись подробности смерти легендарного криминалиста Виноградова из "Битвы экстрасенсов"

Накануне стало известно о смерти легендарного криминалиста и психиатра Михаила Виноградова. Он выступал экспертом в шоу "Битва экстрасенсов". Участники программы рассказали, почему на самом деле ушел из жизни популярный спикер.

По официальным данным, смерть наступила из-за осложнений, вызванных коронавирусной пневмонией. Сердце 82-летнего специалиста не выдержало нагрузки. Как оказалось, последние годы здоровье криминалиста оставляло желать лучшего.

По словам участника трех сезонов "Битвы экстрасенсов" Георгия Малиновского, несколько лет назад Михаил Виноградов жаловался на проблемы с ногами и говорил о больном сердце. Слова коллеги по проекту подтвердила ясновидящая Светлана Проскурякова. Она отметила, что для нее новость о смерти криминалиста не была сюрпризом, так как в последние два года мужчина тяжело болел.

"У него было несколько инсультов. Пневмония стала закономерным осложнением", – добавила ведунья. Светлана Проскурякова заявила, что теперь Михаилу Виноградову значительно лучше, потому что он больше не мучается.

Участники шоу "Битва экстрасенсов" вспоминают о психиатре только хорошее. Как отметил Георгий Малиновский, эксперт выступал в программе в качестве скептика. Будучи отличным психологом он в первую очередь видел в экстрасенсах пациентов, искал у них заболевания. Михаил Виноградов никогда не осуждал участников шоу, поэтому его все любили и уважали.