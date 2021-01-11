Скончался легендарный российский криминалист Михаил Виноградов

Умер легендарный российский СМИ-эксперт, психиатр и криминалист Михаил Виноградов. Он был известен широкой публике тем, что выступал в качестве спикера по самым разнообразным темам, связанным с криминалом.
Подробности случившегося на данный момент не приводятся. Виноградов стал одним из первых "экспертов", которых стали массово использовать СМИ в конце нулевых, пишет телеграм-канал "Baza".
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