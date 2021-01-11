"Есть ли силы?": переживший трагедию Еремеев сообщил о страшном недуге

В конце 2020 года Тимур Еремеев сообщил, что коронавирус стал причиной смерти его дедушки. Ведущий, переживший трагедию, призывал общественность серьезнее относиться к пандемии и своему здоровью. Но, несмотря на предостережения, бывший актер лично столкнулся с опасным заболеванием.
В понедельник, 11 января, Еремеев опубликовал снимок из фитнес-клуба. Под фото телеведущий поинтересовался у поклонников, есть ли спорт после ковида. "Есть ли силы после праздников?", – также задал вопрос Тимур.
Еремеев сообщил, что у него есть антитела, поэтому телеведущий ближайшие несколько месяцев может не опасаться коронавируса. "Силы найдутся всегда! При любых обстоятельствах!", – поддержал знаменитость один из поклонников.
Напомним, до того, как стать ведущим "На самом деле", Тимур был героем нескольких выпусков этого шоу, а также "Пусть говорят". После того, как Дмитрий Шепелев покинул Первый канал, Еремеев занял его место.
Вскоре он стал вести и другие передачи на "первой кнопке". Например, Тимуру Еремееву доверили специальный проект "У нас все дома", выходивший в эфир во время действовавшего в России режима самоизоляции.
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