Сябитова лишилась самого важного женского органа

Роза Сябитова рассказала подписчикам, что недавно перенесла операцию по удалению доброкачественной опухоли. Артистка уже дома и проходи реабилитацию, однако до сих пор винит себя за беспечность.

Самая знаменитая сваха России старается следить за своим внешним видом. За последние пару лет она сделала несколько пластических операций и не забывает о визитах к косметологу.

А вот за своим здоровьем Роза Сябитова не уследила. В конце августа звезда легла в больницу на плановую операцию, во время которой ей удалили не только опухоль, но и матку.

По словам артистки, она довольно долго не была у специалиста и довольно беспечно относилась к проверки женских органов, тем более, что в последнее время все были зациклены на коронавирусе. В итоге во время осмотра гинеколог обнаружил у звезды новообразование.

Можно было бы обойтись, как говорится, малой кровью, но Роза Сябитова себя запустила, так как болезнь протекала бессимптомно. "Пришлось удалить и важный женский орган", – призналась телесваха.

Артистка уверена, что ей повезло. Теперь ведущей "Давай поженимся" предстоит длительная реабилитация. По словам звезды, ей прописали так много лекарств, что ей приходится пить их по спискам, так как все запомнить невозможно. Стоят таблетки тоже недешево.

Роза Сябитова призвала всех женщин следить за своим здоровьем и регулярно посещать врачей. "Диспансеризацию ведь вообще можно бесплатно делать", – говорит артистка.