Сябитова сделала важное заявление с больничной койки

Роза сняла видео, на котором она лежит на больничной койке. Женщина не накрашена и скрывает тело под одеялом. В кадре видно, что кровать звезды находится у окна. Говорит сваха медленно и с придыханием. "Со вчерашнего дня я в клинике, надеюсь, что это не COVID-19.", – сообщила 58-летняя сваха. Также она подчеркнула, что сейчас нормально себя чувствует. Знаменитость заявила, что будет держать фанатов в курсе новостей о своем здоровье.
Ведущая шоу "Давай поженимся" не пояснила, в какой из клиник находится и как скоро поступит информация о диагнозе. Чтобы подтвердить или опровергнуть версию Розы Сябитовой о том, что у нее коронавирус, может потребоваться несколько дней. Это связано с длительностью получения результатов анализа.
Известно, что сваха переносила самоизоляцию на новой даче в Подмосковье. Там она опасалась вируса, занималась домашними делами, а также работала над блогом и авторским курсом по профильной теме – психология и соблазнение.
Напомним, что недавно телеведущая бросилась под фуру. Недовольная звезда устроила скандал из-за строителей, работающих на соседнем участке. Разборки с водителем грузовика Роза Сябитова сняла на камеру и показала в инстаграм-аккаунте.
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Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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