Бабкина с африканскими косичками стала похожа на Киркорова

Певица удивила
поклонников необычным образом. На фото, опубликованном в ее личном "Инстаграм",
она предстала с молодежной прической, тонкими косичками, чем шокировала
подписчиков. Такого от нее точно никто не ожидал.
Бабкина отметила, что для нее скучно все время жить в одном образе. Поэтому когда она училась в музыкальном училище, часто меняла имидж.
"То коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету..." - написала в публикации артистка.
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Нельзя всю жизнь оставаться в одном образе — это скучно и пусто. Поэтому ещё с музыкального училища я активно эксперементировала с внешностью - то коротко подстригусь, то в платиновую блондинку перекрашусь, то косички африканские заплету... А на какие эксперименты с внешностью решались вы, мои дорогие? ⠀ #надеждабабкина #русскаяпесня #песнироссии #моднаянародная
Подписчики неоднозначно отнеслись к такому образу. Некоторые обвинили Надежду Бабкину в том, что она молодится, а один из подписчиков сравнил ее с Киркоровым, который недавно сделал такую же прическу.
"Стареть надо естественно"; "Как у Киркорова"; "Под цвет ботинок", – написали фанаты.
Большинство подписчиков все-таки осыпало комплиментами любимую артистку. По их мнению, такой смелый образ ей очень идет, да и вообще она красавица, в свои-то годы!
Ранее "Дни.ру" сообщали, что Надежде Бабкиной нашли замену в программе "Модный приговор". Кресло "защитницы" заняла тоже Надежда, но уже не Бабкина, а Ангарская.
Надежда Бабкина вошла в список самых богатых руководителей московских театров. Руководительница театра "Русская песня" замкнула тройку лидеров. ее доход составил 34,8 миллиона рублей. У народной артистки есть загородный дом, квартира в Москве, апартаменты в Болгарии и недавно приобретенный Mercedes.
Напомним, артистка пишет автобиографическую книгу. Мемуары носят название "Модная, народная…". Выход книги приурочен к юбилею звезды – 19 марта Надежду Бабкиной исполнилось 70 лет.
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