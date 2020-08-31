Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"

Надежда Бабкина с марта не принимает участие в работе над выпусками "Модного приговора". Сначала болезнь, потом долгое восстановление, а теперь звезда решила отправиться в концертный тур. Артистке уже нашли замену.

Певица, взвесив все за и против, предпочла гастроли съемкам в популярном шоу. Не остановило артистку и то, что по графику должна была начаться работа над новыми сериями программы с преображениями. Руководство передачи нашло звезде замену, кресло "защитницы" заняла тоже Надежда, но уже не Бабкина, а Ангарская.

Участница Comedy Woman недавно стала победительницей проекта "Последний герой". Юмористка сильно похудела и заметно похорошела. Как оказалось, поводом для изменений послужили съемки в реалити-шоу. После возвращения с острова артистка продолжила заниматься спортом и даже запустила собственный онлайн-марафон стройности.

В личном блоге Надежда Ангарская показала несколько снимков с Александром Васильевым и рассказала, что в новом сезоне "Модного приговора" преображения станут еще более впечатляющими. В понедельник, 31 августа, вышла первая серия с участием новой ведущей. Поклонники остались в восторге.

"Супер, хоть приятно будет смотреть первый)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С удовольствием смотрела программу с вашим участием! Так было естественно и к месту! Бойтесь, т. к. переиграли постоянных ведущих!", "Надя, благодаря тебе "Модный приговор" стал для меня живым, настоящим проектом", – написали в комментариях.