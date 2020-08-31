Новая Надежда: Бабкиной нашли замену на "Модном приговоре"

Певица, взвесив все за и против, предпочла гастроли съемкам в популярном шоу. Не остановило артистку и то, что по графику должна была начаться работа над новыми сериями программы с преображениями. Руководство передачи нашло звезде замену, кресло "защитницы" заняла тоже Надежда, но уже не Бабкина, а Ангарская.
Участница Comedy Woman недавно стала победительницей проекта "Последний герой". Юмористка сильно похудела и заметно похорошела. Как оказалось, поводом для изменений послужили съемки в реалити-шоу. После возвращения с острова артистка продолжила заниматься спортом и даже запустила собственный онлайн-марафон стройности.
В личном блоге Надежда Ангарская показала несколько снимков с Александром Васильевым и рассказала, что в новом сезоне "Модного приговора" преображения станут еще более впечатляющими. В понедельник, 31 августа, вышла первая серия с участием новой ведущей. Поклонники остались в восторге.
"Супер, хоть приятно будет смотреть первый)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "С удовольствием смотрела программу с вашим участием! Так было естественно и к месту! Бойтесь, т. к. переиграли постоянных ведущих!", "Надя, благодаря тебе "Модный приговор" стал для меня живым, настоящим проектом", – написали в комментариях.
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Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
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