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Знаменитую блогершу Марьяну Ро избили в Москве

Знаменитую блогершу Марьяну Ро избили в Москве

Марьяна Ро. Фото: https://www.instagram.com/p/B1YMe7IhZKY/
Блогер сообщила фанатам об ужасном событии. Теперь Марьяна Ро думает о безопасности.
прочитано 185 раз

В своем инстаграм-канале звезда Сети сообщила, что на нее внезапно напал незнакомый человек. Событие произошло 4 сентября, когда Марьяна Ро гуляла по Москве. Девушка ехала на самокате через парковку, а встречный мужчина начал выхватывать у нее самокат и наносить побои. По словам ютуб-блогера, мужчина находился под действием наркотических веществ.

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О случившемся Марьяна Ро поделилась в сторис своего аккаунта с помощью короткого рассказа. Знаменитость добавила текст о событии поверх мрачноватой фотографии, на которой изображена часть окна, закрытая жалюзи. "А как у вас дела?", – добавила звезда к своему рассказу, намекая, что ей очень плохо.

20-летняя девушка испытала негативные эмоции и всерьез задумалась о том, насколько опасно передвигаться по городу без защиты от неадекватных личностей. "Больше никогда не выйду на улицу без перцовки", – заявила Марьяна Ро. Теперь она будет осторожнее вести себя в общественных местах.

Марьяна Ро не сообщила о том, какие последствия были у ее встречи с агрессивным мужчиной. Фанаты переживают за состояние кумира и надеются, что здоровье блогера не постарадало. Для поклонников Марьяны остается загадкой, был ли бунтарь задержан и обезврежен полицейскими. Пользователи Сети шокированы инцидентом и надеются, что сейчас с девушкой все в порядке.

Автор: 5 сентября 2020, 18:33 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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