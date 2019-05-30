Девушка известного певца заявила о домогательствах Влада Соколовского
В 2018 году общественность всколыхнула новость о том, что Влад Соколовский и Рита Дакота расстались. Мол, муж изменял артистке. Стали известны новые подробности о похождениях неверного Влада. В беседе с Настей Ивлеевой Марьяна Рожкова, более известная как Марьяна Ро, рассказала, что, будучи женатым, он пытался склонить к сексу и ее.
Как пишет Пятый канал, однажды Марьяна Ро получила от Влада предложение непристойного характера. Девушка проигнорировала домогательства звезды. Но артист на этом не остановился – он удалил сообщение и отправил новое. "Соколовский хотел со мной секса. Хотел приготовить мне блинчики. Написал мне в директ, я проигнорировала. Тогда он стер сообщение и написал снова. Он тогда был женат", – поделилась Марьяна.
Юная блогерша не стала распространяться о случившемся. Однако уже совсем скоро все узнали о неверности бывшего участника шоу "Фабрика звезд". Выяснилось, что Влад Соколовский неоднократно изменял супруге Рите Дакоте с ее подругами и моделями. Получив неопровержимые доказательства неверности мужа, певица подала на развод.
Сама Марьяна Ро состоит в серьезных отношениях с известным рэпером Face. Девушка хранит верность партнерам, поэтому ни о каких мимолетных связях с людьми вроде Влада и речи быть не может.
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