Девушка известного певца заявила о домогательствах Влада Соколовского

Во время интервью для YouTube-канала AgentShow со звездой Instagram Настей Ивлеевой популярный блогер Марьяна Ро рассказала, что связывало ее с певцом Владом Соколовским. Оказалось, что девушка известного певца и рэпера Face была желанным объектом для женатого Соколовского.



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