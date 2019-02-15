Кумир молодежи обнародовала "голые" фото

Популярная видеоблогер шокировала поклонников, опубликовав в соцсети эротические снимки. 19-летняя Марьяна Ро снялась для журнала Maxim.

Звезда YouTube разместила на своей страничке в Instagram два фото. Марьяна Ро позирует в нижнем белье, игриво задирает юбку и прикрывает обнаженную грудь руками.

На первом снимке девушка снялась лишь в кружевных трусиках и белых носках. "Женские тела прекрасны. Любите себя", – подписала знаменитость фото.

Марьяна Ро для мартовского номера мужского журнала не только разделась, но и дала интервью, сообщает Eg.ru. Кумир молодежи рассказала о своем восхождении к славе и о личной жизни. В частности, девушка поведала подробности отношений со своим бойфрендом – рэпером Face.

Отметим, что фолловеры Марьяны Ро к ее "голой" фотосессии отнеслись прохладно. Многие посчитали, что Марьяне Ро не стоило выкладывать такое откровенное фото.

Ранее популярная девушка-блогер рассказала о затяжном конфликте с матерью. По словам Марьяны Ро, та с ней очень плохо обращается и только тратит ее деньги. Родительница же знаменитости уверяет, что дочь ее игнорирует и даже выгнала из дома.

Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) — российский ютубер, актриса и певица. Занимает лидирующую позицию по количеству подписчиков на русскоязычном YouTube среди видеоблогеров-девушек. Входит в десятку самых богатых видеоблогеров Рунета за второе полугодие 2017 года по версии РИАБ. Стала известна благодаря близким отношениям с украинским видеоблогером Ивангаем.