После кремации всплыли грязные факты о личной жизни Печерниковой

Ирина Печерникова всегда пользовалась популярностью у мужчин. Оказывается, в свое время ее любовником был сам Владимир Высоцкий.

О своей удивительной судьбе рассказывала сама актриса. Однако подробности интимной жизни звезды стали всплывать все чаще после ее смерти. О любимых мужчинах Ирина Печерникова всегда рассказывала откровенно.

Первое большое чувство она испытала в 19 лет, влюбившись в друга родного брата. Ее избранник был намного старше и слыл заядлым холостяком. Жениться на девушке мужчина не захотел. Первым мужем артистки стал музыкант Збышек Бизонь, руководитель польского ВИА "Бизоны". После развода они остались в хороших отношениях.

Вскоре Ирина Печерникова закрутила тайный роман с Владимиром Высоцким, который тогда был женат на француженке Марине Влади. Однажды любовники поехали в Сухуми, где у артиста были запланированы концерты. Утром в их гостиничном номере зазвонил телефон: это была жена певца из Парижа. И Высоцкий на глазах у Печерниковой принялся признаваться в любви к Влади.

Тогда актриса собрала вещи, ушла и вскоре вышла замуж за бывшего коллегу-барда по Театру на Таганке Бориса Галкина. Возможно, такое скоропостижное решение было принято назло Высоцкому, ведь было задето самолюбие Ирины Печерниковой. Но потом звезда каялась, поскольку театр, по ее признанию, любила больше, чем супруга.

Последний муж актрисы – коллега Александр Соловьев. Сначала интимные отношения с несвободным мужчиной очень тяготили актрису – ее избранник был женат и растил сына. На восемь лет они расстались – Ирина Печерникова не хотела уводить из семьи отца. Потом Александр позвонил возлюбленной. Они встретились и после уже не расставались – вплость до его внезапно трагической смерти в 2000 году.

Напомним, Ирина Печерникова умерла 1 сентября, всего день не дожив до своего 75-летия. Она скоропостижно скончалась во время ужина на даче от инфаркта. 4 сентября прошла закрытая церемония прощания, затем звезду кремировали.