"Убила бы всех": близкие Печерниковой выдворили прессу с траурной церемонии

Церемония прощания с актрисой Ириной Печерниковой состоялась в ритуальном зале Центральной клинической больницы гражданской авиации в пятницу, 4 сентября. Как сообщил корреспондент "Дни.ру", работавший на месте события, траурное мероприятие проходило в закрытом формате. Присутствовали только друзья, коллеги и родные артистки.
Близкие Печерниковой быстро заходили в зал и от общения с журналистами отказывались. У ворот больницы работали охранники, которые не пропустили журналистов. А одна из знакомых актрисы резко высказалась в адрес представителей прессы: "Убила бы всех".
Среди неприветливо настроенных на церемонии были и те, кто охотно общался с представителями СМИ. Так, 71-летний коллега Ирины Печерниковой по картине "Доживем до понедельника" Юрий Чернов, сыгравший двоечника Сыромятникова, рассказал, что Первый канал хотел выпустить передачу к юбилею артистки. Однако сценарий был сорван, актриса умерла не дожив день до события.
Ранее "Дни.ру" сообщали, кому Печерникова завещала квартиру в центре Москвы на Красных воротах. Оказывается, наследство она переписала на одного человека задолго до своей смерти.
Ирина Печерникова умерла от инфаркта в своем загородном доме в Ярославской области. Там в последнее время она жила со своей подругой Ниной Давыдовой. Умерла женщина на глазах у приятельницы.
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