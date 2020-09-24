Разъяренная Лариса Рубальская с ножом ворвалась к любовнику

Сегодня, 24 сентября, свой юбилей отмечает известная поэтесса, автор множества хитов Лариса Рубальская. В честь круглой даты именинница дала откровенное интервью.

Лариса Рубальская стала очередным звездным гостем передачи Бориса Корчевникова "Судьба человека". Поэтесса призналась, что ее путь к личному счастью был долог и тернист. В первый раз Лариса Рубальская вышла замуж за человека, на момент встречи который был несвободен. Но вскоре тот развелся, и влюбленные сыграли свадьбу. Однако вскоре они расстались. "Я вычеркнула эти четыре года из памяти. Он нехороший человек был – пьющий, тунеядец. Я была продуктом прочитанных мною романов, а в романах девушки страдали", – объяснила поэтесса.

Вторые серьезные отношения Ларисы Рубальской тоже оказались неудачными. В первый совместный Новый год любовник чуть ли не исповедовался ей в любви к бывшей супруге. Расстроенная Лариса Рубальская от обиды рыдала до утра. Но однажды она не выдержала и решилась на радикальный поступок.

"Он любил ее очень сильно. Но мне казалось, что мы поженимся. В один день я пришла к нему с ножом – думала, он с ней. Я хотела убить кого-нибудь. Расковыряла ножом дверной замок, влетела. А он там один. Тогда он мне сказал, что не хочет больше меня видеть", – вспомнила поэтесса.

Лариса Рубальская обрела счастье лишь во втором браке со стоматологом Давидом Розенблатом. На тот момент ей уже было более 30 лет. Несмотря на все попытки, Лариса Рубальская так и не смогла родить ребенка. "У Давида была дочь от предыдущего брака. Он не мучил меня упреками за то, что у нас нет детей. Я делала все, что можно. Так продолжалось примерно до 36 лет", – поделилась Лариса Рубальская.

А затем она увлеклась написанием песен, и ее жизнь обрела новые краски. Супруг даже начал продюсировать поэтессу. В 2009 году Лариса Рубальская стала вдовой. Однако поэтесса не одна. Рядом с ней любимая племянница Светлана, которая заменила ей ребенка.