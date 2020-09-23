Медики спасают парализованную Кудрявцеву

Несчастье случилось с Александрой Ивановной Кудрявцевой еще в августе. В это время женщина находилась в Крыму, она собиралась на концерт Сергея Лазарева. Родительницу телеведущей срочно госпитализировали в областную больницу. Выяснилось, что женщину частично парализовало. К счастью, врачам удалось стабилизировать состояние пенсионерки, однако Лере Кудрявцевой долгое время не разрешали перевезти мать в Москву.
И вот наконец популярная ведущая сообщила фанатам, что мать удалось транспортировать в одну из столичных клиник. "Мамочку перевезли в Москву. Полет перенесла нормально. Сейчас она уже в реабилитационном центре. Теперь нам самое главное восстановиться, чтобы ходила нога, работала рука. В общем, берегите своих родителей!" – сообщила Лера Кудрявцева в "Сторис".
Многочисленные поклонники выразили свою поддержку популярной ведущей. Они признались, что молятся за ее мать, а еще дали несколько ценных советов относительно того, где лучше проводить лечение и даже называли конкретные имена специалистов.
Ранее Лера Кудрявцева признавалась, что ее мать "раскисла" из-за произошедшего с ней несчастья. Можно представить, как переживала и сама телеведущая. Лера очень близка со своей родительницей. Они стараются чаще встречаться, часто отдыхают вместе.
Надо отметить, что не только фанаты старательно поддерживают телеведущую. В соцсети постарались успокоить расстроенную Леру Кудрявцеву и представители отечественного шоу-бизнеса.
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