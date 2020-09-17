Она была третьей: вдовец Легкоступовой оказался многоженцем

Валентина Легкоступова выходила замуж, окрыленная новыми чувствами и эмоциями. Однако после ее смерти стали вскрываться страшные подробности о ее избраннике.

Незадолго до своей смерти жизнерадостная артистка Валентина Легкоступова вышла замуж за яхтсмена Юрия Фирсова. Пара венчалась. Казалось, женщина счастлива.

Новость о смерти артистки стала шоком для всех, ведь ее судьба только стала устраиваться. В СМИ до сих пор всплывают странные обстоятельства и новые подробности.

Друг яхтсмена Юрия Фирсова рассказал, что до брака с певицей его приятель уже был женат и венчался аж два раза. Как известно, в православии это не приветствуется, и искренние намерения семьи подтверждаются лишь единожды. Правда, Фирсов один раз честно развенчался с разрешения патриархата, сообщает "Экспресс-газета".

Юрий не мог венчаться на артистке, так как второй раз церковь не позволяет развенчивать супругов. К тому же, он подло бросил свою предыдущую жену ради певицы. Получается, что будучи в церковном браке с одной женщиной он одновременно перед Богом взял еще одну супругу, что считается страшным грехом.

Валентина Легкоступова умерла 14 августа в возрасте 54 лет, не приходя в сознание, в результате тяжелой закрытой черепно-мозговой травмы. После операции певица впала в кому, из которой уже не вышла.