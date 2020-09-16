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Сраженной инсультом известной певице вырезали половину мозга

Сраженной инсультом известной певице вырезали половину мозга

Нина Кирсо. Фото: facebook.com/ ninakirso,/www.globallookpress.com
Солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла весной после инсульта и комы, она так и не пришла в сознание. Лишь недавно вдовец Анатолий Розанов признался, что врачи в попытках спасти артистку даже удалили у нее часть головного мозга.
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В интервью Анатолий Розанов рассказал, что Нина Кирсо страдала повышенным давлением, но категорически отказывалась лечиться. "Она отрицала таблетки, и в этом была ее проблема", – отметил вдовец.

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И вот летом 2018 года певицу сразил инсульт. Ситуация ухудшалась тем, что в тот момент Нина была дома одна. Лишь спустя четыре часа артистку в бессознательном состоянии нашли родные. А ведь не секрет, что в случае инсульта дорога каждая минута, а любое промедление может стоить жизни. Вот так и получилось, что Нина Кирсо оказалась в коме.

Вначале артистку лечили в Киеве. Однако в столичной больнице, по словам вдовца, с родственниками артистки поступили просто цинично. Якобы они обманывали их, говорили, что Нина начала открывать глаза. Но это оказалось неправдой. "Мы до последнего надеялись на чудо, даже поверили недобросовестным врачам из киевской клиники, обещавшим нам, что вот-вот все наладится, и Нина сможет выйти на сцену. Мы проводили благотворительные концерты с участием звезд украинской эстрады, платили этой клинике умопомрачительные деньги", – рассказал вдовец Нины Кирсо.

В итоге, артистку перевели в больницу в ее родной Полтаве. Последние месяцы состояние солистки "Фристайла" было стабильным, но не подавало никаких надежд. Медики сделали все, что могли, чтобы спасти артистку. "У нее было удалено левое полушарие мозга. Медики давали неутешительный прогноз – 96% того, что она умрет", – признался муж певицы.

И вот самые пессимистические прогнозы оправдались – солистка группы "Фристайл" Нина Кирсо умерла 30 апреля, не приходя в сознание. Артистке было 56 лет.

Автор: 16 сентября 2020, 12:33 Источник: StarHit ✓ Надежный источник

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