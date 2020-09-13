"Ваше место на кухне": Высоцкую осудили за откровенный наряд на кинофестивале

Российская актриса отправилась на 77-й Венецианский кинофестиваль со своим мужем Андреем Кончаловским. Режиссер представил фильм "Дорогие товарищи!", в котором Юлия Высоцкая сыграла одну из главных ролей.

После того, как актриса вернулась к съемкам в кинокартинах, она кардинально изменила свой образ. Теперь всеми известный кулинар появляется на светских мероприятиях в откровенных нарядах.

Венецианский кинофестиваль предоставил Юлии Высоцкой возможность "выгулять" новые платья и брючные костюмы. К премьере фильма актриса подготовилась основательно. Высоцкая привезла с собой чуть ли не весь гардероб.

Чемодан Юлии пестрил экстравагантными образами. В одном из них звезда прошлась по красной дорожке. Высоцкая надела сверкающую рубашку и юбку-карандаш из блестящей парчи.

Со стороны может показаться, что Юлия вовсе не выряжалась. Но ярые фанаты кулинара смогли разглядеть важную деталь: 47-летняя актриса решила не застегивать рубашку на все пуговицы.

Более того, она приспустила ее ворот у плеч, чтобы добиться рискованного выреза. Многочисленная аудитория сразу же накинулась на Высоцкую.

Нашлись и те, кто полностью раскритиковал выбор актрисы и намекнул, что Юлия пытается молодиться.

"Зачем вы раздеваетесь в таких местах? Правильно говорили, что ваше место на кухне, а не на сцене", – гневно высказались комментаторы.

Сама же Высоцкая не стала наносить ответный удар и продолжила делиться фотографиями.