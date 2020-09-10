"Я в психушке": звезда Stand Up оказалась на дне

Юлия Ахмедова не стесняется говорить о своих психологических проблемах. Она принимает антидепрессанты и регулярно посещает специалиста, причем даже тогда, когда чувствует себя счастливой. По словам знаменитости, депрессия не дает ей по-настоящему наслаждаться жизнью.
Осенью прошлого года звезда шоу Stand Up
была на грани жизни и смерти. Спасти ее помогли медики. Юлия Ахмедова Осенью прошлого года Юлия Ахмедова попала в кризисный центр с нервным срывом. Звезда признается: в тот момент она была на грани жизни и смерти. Спасти звезду шоу Stand Up помогла только своевременная помощь специалистов.
В ютуб-шоу "А поговорить?" Юлия Ахмедова призналась, что попала в отделение для суицидников, хотя попытки покончить с собой у нее не было. У комика совсем не было энергии, ей не хотелось ничего делать. Бывало, что девушка неделями не вставала с кровати.
"Я была на дне... Самоубийство было навязчивой идеей. Я пошла к психологу, и она меня сразу же в этот день отправила в больницу к знакомому психиатру. Это было так тяжело. Я начала думать: "Ну вот, я в психушке", – поделилась звезда шоу Stand Up. В итоге артистке поставили диагноз биполярное расстройство, при котором у пациента наблюдаются резкие колебания эмоционального фона.
Сейчас 37-летняя Юлия Ахмедова мечтает обзавестись семьей и стать матерью. Однако она боится, что из-за душевных проблем не сможет найти избранника. Так, бывший возлюбленный бросил ее, узнав, что она принимает препараты. Сейчас участнице шоу Stand Up намного лучше. Она вновь готова к творчеству.
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