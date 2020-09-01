"Буду Раисой Максимовной": стало известно о связи Хаматовой с Горбачевым

"Где-то десять лет назад из Москвы в Ригу мне позвонила Чулпан Хаматова – вспоминает режиссер. – К ней в гримерку после спектакля "Рассказы Шукшина" заглянул Михаил Сергеевич, и она передала ему трубку. Где-то минут двадцать он рассказывал мне про свою родную деревню, про юность, про семью. Спустя годы мне пришла идея поставить спектакль на двух любимых мною артистов – Евгения Миронова и Чулпан Хаматову, и чтобы они сыграли Михаила и Раису Горбачевых. Это история не про политику, а про удивительную семейную пару, которой было суждено изменить мир и во многом определить своей время. Про их любовь, мечты и разочарования".
"Для меня это огромная ответственность, если учесть масштаб личности Горбачева, – говорит Хаматова. – Конечно, у каждого из нас собственное отношение к его делам и поступкам. Но я надеюсь, что получится художественное высказывание, которое попадет в души зрителям. И я надеюсь, что люди, которые сегодня негативно относятся к шести годам его правления и к перестройке, какие-то вещи переосмыслят. Надеюсь, что и Михаил Сергеевич сможет прийти к нам на премьеру".
Хаматова признается, что работать над ролью Горбачевой ей тяжело, поскольку не на что опираться. "Осталось очень мало видеоматериалов, а те, что есть, обрезаны, приглажены, – вздыхает Чулпан. – Поэтому сложно понять, как Раиса Максимовна говорила, ходила. А мне хочется быть максимально похожей, быть живой и убедительной".
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