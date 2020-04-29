Чулпан Хаматова раскрыла альтернативный финал сериала "Зулейха открывает глаза"

Артистка сообщила, что завершающая сцена картины могла быть другой. "Мы должны были вдвоем сойти с этого поезда. Но что-то пошло не так. А людям не хватило…" – сказала Чулпан Хаматова в онлайн-беседе с партнером по площадке Евгением Морозовым в "Инстаграм".
Артистка считает, что ее героиня Зулейха и комендант Игнатов обязательно будут вместе. Морозов добавил, что персонажи теленовеллы достаточно настрадались и заслужили счастье.
Рассказывая о съемочном процессе, Чулпан и Евгений признались, что перед камерами целовались по-настоящему. Звезды сериала "Зулейха открывает глаза" вспомнили, как лежали голыми, а их окружали члены съемочной группы в пуховиках.
Хаматова похвалила работу партнера по площадке. Артистка высоко оценила игру Морозова. Она надеется, что для ее партнера съемки в этой ленте будут хорошим карьерным толчком.
Знаменитость призналась, что испытала огромное удовольствие при просмотре сериала "Зулейха открывает глаза". Чулпан поведала, что, глядя на себя на экране, начала плакать.
Также артистка попыталась привлечь внимание зрителей к фонду "Подари жизнь". Организация помогает детям с онкологическими и другими тяжелыми заболеваниями. Смотреть сериал "Зулейха открывает глаза" можно онлайн на официальном сайте телеканала "Россия 1".
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