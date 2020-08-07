Гузееву задели откровения Сябитовой: Вот и идите... к Розе!

Недавно Роза Сябитова рассказала о закулисной жизни проекта "Давай поженимся". Многие думают, что ведущие закадычные подруги, однако сваха расстроила поклонников. Ларисе Гузеевой откровения коллеги не понравились.

По словам ведущей, именно актриса предложила не общаться в реальной жизни. Астролог и сваха послушались, так как у коллеги было больше опыта в съемках. По словам Розы Сябитовой, на работе все прекрасно между собой ладят, но дальше съемочного павильона и корпоративов это не заходит.

Лариса Гузеева уверена, что только таким образом можно сохранить неподдельные эмоции во время работы в шоу. Все ссоры, примирения и любовь происходят только на площадке, и это обязательно видят зрители.

Журналисты решили уточнить, почему актриса придерживается такой позиции. Однако звезда разговаривать отказалась и заодно нагрубила. Артистка отметила, что не нужно ей задавать такие вопросы, раз уж Сябитова так любит общаться с прессой. "Вот и идите... к Розе!" – возмутилась телеведущая.

Впрочем, Лариса Гузеева всегда отличалась крутым нравом. Она никогда не лезет за словом в карман и резко отвечает не только журналистам, но и собственным подписчикам. Артистка не стесняется отстаивать личные границы и не терпит хамства.

Как говорится, лучшая защита – нападение, поэтому часто актриса может нагрубить и без повода. По мнению поклонников, Лариса Гузеева огрызается, потому что находится в глубокой депрессии.