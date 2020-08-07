Адвокат потерпевшей стороны прокомментировал возможное раздвоение личности Ефремова

Скорее всего, артист намекал на произведение Роберта Стивенсона "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда". В повести речь идет о человеке, у которого произошло раздвоение личности после употребления искусственно синтезированного наркотика. Напомним, что экспертиза установила: в момент аварии Михаил Ефремов был под воздействием алкоголя и запрещенных веществ.
Адвокат потерпевшей стороны заявил, что суд вряд ли будет рассматривать эту версию. По словам Александра Добровинского, есть все основания полагать, что за рулем машины, выехавшей на встречную полосу, был актер. Доказать, что у Ефремова раздвоение личности, будет сложно. Ранее специалисты пришли к выводу, что подсудимый был в здравом уме.
Напомним, что авария произошла 8 июня в Москве. Пьяный артист врезался в грузовик курьерской службы. Водитель, находившийся за рулем ВАЗа, погиб от полученных травм. На месте преступления Ефремов вел себя неадекватно и заверял, что сможет все урегулировать, так как у него "много денег".
Позже звезда записала видеообращение, в котором заявила, что не собирается "отмазываться". Каково же было удивление общественности, когда адвокат Эльман Пашаев сказал, что подопечный вину не признает, потому что ничего не помнит. Разбирательство продолжается, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, сообщает "Экспресс-газета".
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