Адвокат Ефремова рассказал о ночных муках актера

Защитник звезды театра и кино Эльман Пашаев высказался о состоянии Михаила Ефремова. Судя по его словам, артиста замучила совесть.

Юрист сообщил, что Михаил Ефремов плохо спит по ночам. Недостаток сна знаменитость иногда восполняет днем. "Сейчас лег спать. Хотя бы чуть-чуть", – отметил адвокат.

Вероятно, муки актеры связаны с психологическим состоянием. Не секрет, что к его персоне приковано внимание публики, как никогда ранее. Многие россияне осуждают Михаила Ефремова, севшего за руль пьяным, что привело к смертельному ДТП.

Отметим, что на этой неделе прошли три заседания суда, где рассматривалось по существу дело об аварии в центре Москвы. Следующее слушание намечено на 11 августа.

Изначально Ефремов признал себя виновным в ДТП, но позже защита изменила тактику. Теперь актер уверяет, что был настолько пьян в момент аварии, что ровным счетом ничего не помнит.

Как писали "Дни.ру", трагедия произошла 8 июня на Садовом кольце. Артист на своем внедорожнике выехал встречную полосу и столкнулся с отечественным автомобилем. Курьер интернет-магазина Сергей Захаров позже умер в больнице от полученных травм. Михаил Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит от пяти до 12 лет колонии.