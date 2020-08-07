Заявлено о подкупе свидетелей по делу Ефремова

С самого утра возле здания суда собрались поклонницы Михаила Ефремова, настаивающие на его невиновности. Журналисты поговорили с одной из них.
Фанатка заявила, что обвинение подкупает свидетелей. По ее словам, все очевидцы на самом деле фальшивые. Женщина допустила, что причастным к этому может быть адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский.
Какие-либо доказательства поклонница Ефремова не предоставила. При этом женщина отметила, что свидетели правозащитника Эльмана Пашаева настоящие, передает Пятый канал.
Накануне в суде выступил очевидец Владислав Женжебир. Мужчина рассказал, что вечером 8 июня ехал на своем автомобиле по Садовому кольцу. Он сразу обратил внимание на внедорожник, который выполнял странные маневры.
В какой-то момент машина вылетела на встречную полосу и врезалась в фургон, за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. После столкновения Ефремов вышел из машины и подошел к Женжебиру. Актер спросил, не пострадал ли кто в аварии.
Напомним, что в результате ДТП Сергей Захаров получил тяжелейшие травмы и был доставлен в больницу. На следующий день он скончался от потери крови. Потерпевшими по делу Михаила Ефремова были признаны жена курьера, его брат и двое сыновей.
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