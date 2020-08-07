"Пытался говорить": шокирующие подробности последних часов жизни жертвы пьяного Ефремова

В Пресненском суде третий день продолжается слушание по делу о смертельном ДТП Михаила Ефремова. Очевидица аварии в центре Москвы Екатерина Захарова поделилась доселе неизвестными фактами.



Девушка рассказала, что до злополучного ДТП не знала, что есть такой актер – Михаил Ефремов. Она была на работе в торговом центре "Смоленский пассаж". Екатерина выбежала на звук удара.

На улице она увидела две перевернутые машины. У черной иномарки артиста были открыты обе передние двери, а в салоне уже никого не было. Подойдя к водителю второго автомобиля Сергею Захарову, его однофамилица поняла, что мужчине очень плохо.

"Он был в сильном шоке, пытался говорить и не мог", – вспомнила свидетельница. Она сказала Сергею Захарову, что уже вызвана скорая помощь. Вскоре пришел охранник торгового центра и перекусил провода, потому что была утечка топлива.

По словам Екатерины Захаровой, Михаил Ефремов был в таком состоянии, что не мог стоять. Он опирался на машину ГИБДД. Девушка отметила, что поведение артиста было, как у пьяного.

Отметим, адвокат законной жены Сергея Захарова – Александр Добровинский на сей раз на заседание приехал на самокате, а не на автомобиле. По его словам, это средство передвижения стоит шесть рублей в час. Такой выбор он сделал потому, что его прошлое прибытие на шикарной иномарке вызвало массу пересудов.