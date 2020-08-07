"Пытался говорить": шокирующие подробности последних часов жизни жертвы пьяного Ефремова

Девушка рассказала, что до злополучного ДТП не знала, что есть такой актер – Михаил Ефремов. Она была на работе в торговом центре "Смоленский пассаж". Екатерина выбежала на звук удара.
На улице она увидела две перевернутые машины. У черной иномарки артиста были открыты обе передние двери, а в салоне уже никого не было. Подойдя к водителю второго автомобиля Сергею Захарову, его однофамилица поняла, что мужчине очень плохо.
"Он был в сильном шоке, пытался говорить и не мог", – вспомнила свидетельница. Она сказала Сергею Захарову, что уже вызвана скорая помощь. Вскоре пришел охранник торгового центра и перекусил провода, потому что была утечка топлива.
По словам Екатерины Захаровой, Михаил Ефремов был в таком состоянии, что не мог стоять. Он опирался на машину ГИБДД. Девушка отметила, что поведение артиста было, как у пьяного.
Отметим, адвокат законной жены Сергея Захарова – Александр Добровинский на сей раз на заседание приехал на самокате, а не на автомобиле. По его словам, это средство передвижения стоит шесть рублей в час. Такой выбор он сделал потому, что его прошлое прибытие на шикарной иномарке вызвало массу пересудов.
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