"Низкая самооценка": психолог вынесла "вердикт" Ефремову

Психологу сказали лишь пол и возраст художника. На тетрадном листе актер шариковой ручкой нарисовал решетки, геометрические фигуры, похожее на зайца существо и здание с пятиконечной звездой.
Психолог предположила, что в раннем детстве автор рисунка получил травму со стороны матери. По ее словам, ребенку было непросто в школе. "Низкая самооценка – то, что рисунок внизу", – цитирует Ирину Коржаеву Life. Эксперт добавила, что она ложно низкая, потому что художник считает себя недооцененным.
По мнению психолога, этот человек неплохой, но вынужден серьезно контролировать эмоции. Внутри автора наброска – буря, что может привести к проблемам со здоровьем.
Психолог смогла понять, что художника воспитывала бабушка. По ее словам, автор – яркий и творческий человек, но изначально зажатый в рамки. Его психическая нестабильность, по мнению эксперта, стала результатом усталости сознания. Когда автор перегружается, он убегает в транс, чтобы обновиться. Также на рисунке есть пугающий знак: рамка наверху похожа на виселицу.
Напомним, что Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы 8 июня. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, врезавшись в отечественную машину, водитель которой позже скончался в больнице. В момент аварии артист был сильно пьян. Также в его крови нашли следы наркотиков. Актеру грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
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