Добровинский предложил защитнику Ефремова воду с ядом

6 августа в Пресненском суде снова рассматривали дело о "пьяной" аварии, которое устроил Михаил Ефремов. Адвокат актера Эльман Пашаев снова проявил непунктуальность и явился на слушание позже, чем все остальные.
Перед тем, как приступить к заседанию, юрист попросил стакан воды. Представляющий интересны потерпевшей стороны Александр Добровинский обратился к своему оппоненту: "Возьмите мою. Правда, она с ядом". Такое предложение не смутило Пашаева. Он лишь ответил: "Ничего страшного", и смело взял у коллеги бутылку с водой.
Кстати, во время этого слушания стало известно, что Ефремову пришлось объясняться перед судебными приставами за пользование смартфоном во время прошлого заседания. Михаил Олегович также, как и Пашаев, пояснил, что гаджет не был подключен к интернету. Актер просто ознакамливался с показаниями свидетелей аварии.
На втором заседании Михаилу Олеговичу пришлось скучать. Он нарисовал на листе бумаги картинку, репродукцией которой поделились авторы телеграм-канала LIFE SHOT.
Напомним, пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января 2021 года. За совершенное преступление ему грозит 12 лет лишения свободы.
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