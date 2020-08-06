Добровинский предложил защитнику Ефремова воду с ядом

Адвокат семьи погибшего в ДТП Сергея Захарова Александр Добровинский сохраняет чувство юмора во время непростого судебного заседания по делу Михаила Ефремова. Защитнику актера не до шуток.

6 августа в Пресненском суде снова рассматривали дело о "пьяной" аварии, которое устроил Михаил Ефремов. Адвокат актера Эльман Пашаев снова проявил непунктуальность и явился на слушание позже, чем все остальные.

Перед тем, как приступить к заседанию, юрист попросил стакан воды. Представляющий интересны потерпевшей стороны Александр Добровинский обратился к своему оппоненту: "Возьмите мою. Правда, она с ядом". Такое предложение не смутило Пашаева. Он лишь ответил: "Ничего страшного", и смело взял у коллеги бутылку с водой.

Кстати, во время этого слушания стало известно, что Ефремову пришлось объясняться перед судебными приставами за пользование смартфоном во время прошлого заседания. Михаил Олегович также, как и Пашаев, пояснил, что гаджет не был подключен к интернету. Актер просто ознакамливался с показаниями свидетелей аварии.

На втором заседании Михаилу Олеговичу пришлось скучать. Он нарисовал на листе бумаги картинку, репродукцией которой поделились авторы телеграм-канала LIFE SHOT.

Напомним, пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января 2021 года. За совершенное преступление ему грозит 12 лет лишения свободы.