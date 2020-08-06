Как собака валяется на полу: людям неловко за поведение погулявшей в кафетерии Елки

Известная песней про "Прованс" певица Елка любит будоражить публику. Чего стоит свежий кадр певицы, появившийся в интернете!..

На фото собака артистки лежит на полу. Рядом растянулась и сама Елка. "Мне казалось, я нормально себя вела в кафетерии", – пояснила она подобное поведение. Конечно же, в шутку.

Вообще, ей плевать, кто и что подумает, глядя на этот снимок и на ее жизнь вообще. Ведь все знакомые давно привыкли к различным выходкам и эпатажу. "Давным-давно отвалились люди, которым неловко за мое поведение, – уверяет исполнительница. – Живу одну жизнь, уверена, мое желание заливисто хохотать в парке над глупой шуткой, сидеть на бордюре или спеть песню на набережной никому жизнь не испортит".

Напомним, кобель по кличке Мальчик появился в жизни артистки недавно. О "пополнении" в семье она сообщила поклонникам в "Инстаграм": "По идее, тут должен быть текст о том, что чудо-пацан ищет дом. Но у меня нет больше сил. У нас будет мальчик. Если видите меня на улице с пацаном, я занята. Я – мать". А недавно вместе с собакой она пришла даже в студию "Русского радио" на празднование юбилея станции.