Маргарита Симоньян о деле Михаила Ефремова: Отвратнейший фарс!

Журналистка Маргарита Симоньян уверена, что Михаил Ефремов, который пошел на попятную и надеется на помощь своего адвоката, лишь опозорился. Актеру нужно было помогать следствию, раскаяться и признать вину, как он это сделал поначалу, считает главный редактор RT.
По словам Симоньян, Михаил Олегович все равно окажется в колонии. Однако теперь актер отправится в место лишения свободы опозоренным, потому что "дело превратилось в отвратнейший фарс".
Ефремов может отправиться в колонию на целых 12 лет, если его адвокат Эльман Пашаев плохо выполнит свою работу. Юрист делает все возможное, чтобы артиста оправдали. На потере памяти актера строятся все доводы стороны защиты.
В беседе с журналистами Пашаев напоминает о презумпции невиновности. Он призывает общественность отказаться от обсуждения и осуждения, ведь вина актера еще не доказана. Адвокат также считает, что резонанса не было бы, если Ефремов "с первого дня понимал бы, что происходит".
Напомним, после заседания Эльману Пашаеву пришлось объясняться за появившийся в руках Михаила Ефремова телефон. Известно, что актеру запрещено пользоваться средствами связи.
Популярные темы форума
ПТУ
Хочу услышать ответы от мужчин
Толстые мужики это дно
Любимые фрукты
В каких городах трудно выживать???
Кто из российских звезд достоин уважения ?
Говорит во мне мало страсти
Гордон бросил молодуху
Я не люблю людей
Пластика как у Пугачевой