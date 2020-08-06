Маргарита Симоньян о деле Михаила Ефремова: Отвратнейший фарс!

5 августа состоялось первое заседание по делу Михаила Ефремова, который устроил жуткое ДТП в центре Москвы. После судебного процесса общественность узнала множество подробностей. Например, выяснилось, почему актер не признает свою вину. Дело в том, что он ничего не помнит.

Журналистка Маргарита Симоньян уверена, что Михаил Ефремов, который пошел на попятную и надеется на помощь своего адвоката, лишь опозорился. Актеру нужно было помогать следствию, раскаяться и признать вину, как он это сделал поначалу, считает главный редактор RT.

По словам Симоньян, Михаил Олегович все равно окажется в колонии. Однако теперь актер отправится в место лишения свободы опозоренным, потому что "дело превратилось в отвратнейший фарс".

Ефремов может отправиться в колонию на целых 12 лет, если его адвокат Эльман Пашаев плохо выполнит свою работу. Юрист делает все возможное, чтобы артиста оправдали. На потере памяти актера строятся все доводы стороны защиты.

В беседе с журналистами Пашаев напоминает о презумпции невиновности. Он призывает общественность отказаться от обсуждения и осуждения, ведь вина актера еще не доказана. Адвокат также считает, что резонанса не было бы, если Ефремов "с первого дня понимал бы, что происходит".

Напомним, после заседания Эльману Пашаеву пришлось объясняться за появившийся в руках Михаила Ефремова телефон. Известно, что актеру запрещено пользоваться средствами связи.