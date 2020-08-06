На заседании суда по делу Ефремова произошла драка

Днем 6 августа в Пресненском суде Москвы началось рассмотрение дела актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП. Не обошлось без курьезных эпизодов.

Журналистка, присутствующая на слушании, сделала замечание поклонницам Михаила Ефремова из-за шумного поведения. После этого между ними завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.

По данным "Пятого канала", фанатки артиста схватили корреспондентку за руки и попытались вытолкать из зала. В результате все участники потасовки оказались на полу.

В конфликт вмешались судебные приставы. Они вывели поклонниц Ефремова из здания и заявили, что вход на последующие заседания им запрещен. О состоянии журналистки не сообщается.

Ранее в суде выступил один из свидетелей ДТП в центре Москвы. Владислав Женжебир рассказал, что в тот роковой день Михаил Ефремов вел себя неадекватно на дороге, создавая аварийные ситуации.

Напомним, происшествие случилось вечером 8 июня. Автомобиль актера вылетел на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель второй машины был доставлен в больницу, где позднее скончался.

Многие очевидцы вспомнили, что Михаил Ефремов еле держался на ногах и не мог внятно говорить. Позднее медицинская экспертиза установила, что незадолго до трагедии актер выпил много алкоголя.