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Хамское поведение: новые показания очевидцев смертельной аварии с Ефремовым

Хамское поведение: новые показания очевидцев смертельной аварии с Ефремовым

Михаил Ефремов. Фото: Андрей Никеричев/АГН Москва
В Пресненском суде 6 августа прокурор вызывает новых свидетелей обвинения по делу Михаила Ефремова. Один из них раскрыл ряд деталей злополучного ДТП.
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Владислав Женжебир в тот роковой вечер ехал за рулем своего авто по Садовому кольцу, когда увидел, что вытворяет на дороге автомобиль артиста. По его словам, машина несколько раз создавала аварийные ситуации.

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"Мне показалось поведение водителя джипа хамским, так как он заезжал за встречную полосу, он несколько раз резко тормозил передо мной", – поделился очевидец. Мужчина добавил, что если бы сам не применял резкое торможение, то они могли бы столкнуться.

Свидетель отметил, что в какой-то момент джип Михаила Ефремова вместо входа в поворот поехал по прямой линии, пересек сплошную и врезался в машину курьера службы доставки Сергея Захарова. Кроме того, он сообщил, что после ДТП актер подходил к нему и его другу. Артист спрашивал, не пострадал ли кто-то в аварии и просил угостить сигаретой.

Отметим, с каждым днем громкое дело обрастает все новыми подробностями. Причем, Михаил Ефремов меняет свою линию поведения согласно советам адвоката Эльмана Пашаева. Если раньше он признавал свою вину, то теперь говорит, что деталей аварии не помнит, поскольку был пьян.

Напомним, ДТП произошло вечером 8 июня. Из-за полученных в аварии травм Сергей Захаров скончался в больнице. Михаилу Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы. Сейчас он находится под домашним арестом.

Автор: 6 августа 2020, 12:59 Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
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Скандалисту Ефремову – 55

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