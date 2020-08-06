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Мария Ивакова сбежала на родину от ревнивого возлюбленного: Контролировал и угрожал

Мария Ивакова сбежала на родину от ревнивого возлюбленного: Контролировал и угрожал

Мария Ивакова. Фото: instagram.com/maria_ivakova
Телеведущая рассказала о неудачном опыте отношений. Мария Ивакова в буквальном смысле сбежала от избранника.
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Знаменитости было 22 года, когда она повстречала приятного и галантного молодого человека. Мужчина сразу очаровал теледиву. Мария Ивакова влюбилась.

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Спустя время девушка начала замечать странности в поведении избранника. Под видом заботы кавалер начал контролировать блондинку. Мужчина даже звонил родителям Марии по ночам, чтобы удостовериться, что та дома. Ивакова делала все возможное, чтобы не раздражать возлюбленного. Она перестала общаться с друзьями.

По словам телеведущей, любимый взломал ее почту и читал все переписки в соцсетях. Кавалер ревновал Марию к любому встречному. В порывах злости мужчина ломал вещи Иваковой, а однажды сильно толкнул ее.

Знаменитость не скрывает, что первое время считала такое поведение нормой. Она надеялась, что со временем ситуация выправится, и ждала, когда любимый изменится.

Все осложнялось тем, что Мария Ивакова и ее благоверный жили в тот момент в Дании. Мужчина родом из этой страны. Рядом с теледивой не было близких людей.

После очередной ссоры терпение звезды лопнуло. Ивакова вернулась на родину под предлогом продления визы. Мария обещала избраннику вернуться, но этого не сделала. Дома знаменитость сообщила мужчине о своем решении расстаться. Кавалер вышел из себя, угрожал девушке, но, к счастью, больше в ее жизни не появлялся. Телеведущая сменила телефонный номер и заблокировала экс-возлюбленного в соцсетях.

Мария Ивакова считает, что подобное поведение терпеть нельзя. В таких ситуациях надо уходить и просить помощи у окружающих.

Автор: 6 августа 2020, 12:59

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