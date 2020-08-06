Сидел сзади: свидетельница озвучила неожиданные данные о ДТП с Ефремовым

По словам свидетельницы защиты Анны Ордян, когда она оказалась на месте ДТП, Михаил Ефремов находился на заднем сиденье своего автомобиля. Она отметила, что полицейские выводили актера именно оттуда и сажали в свою машину.
По словам Ордян, другие свидетели аварии говорили, что за рулем был именно Ефремов, сообщает Пятый канал. Девушка призналась, что хотела помочь Сергею Захарову, которого зажало в другой машине, но ничего не могла сделать и вызвала скорую.
Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Машина артиста врезалась на встречке в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.
Медицинская экспертиза установила, что в момент аварии звезда была пьяна. Кроме того, в крови знаменитости обнаружили следы наркотиков. Изначально актер признал свою вину. Однако теперь он утверждает, что ничего не помнит из-за выпитого спиртного.
Как писали "Дни.ру", адвокатом Михаила Ефремова является скандально известный Эльман Пашаев. Ранее его коллега Александр Островский рассказал, что юрист за свою профессиональную деятельность сидел в тюрьме. Кроме того, Пашаева несколько раз исключали из адвокатских палат.
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