Сидел сзади: свидетельница озвучила неожиданные данные о ДТП с Ефремовым

Резонансное дело Михаила Ефремова обрастает новыми подробностями. Очевидица злополучного ДТП дала показания, которые могут повлиять на решение суда.

По словам свидетельницы защиты Анны Ордян, когда она оказалась на месте ДТП, Михаил Ефремов находился на заднем сиденье своего автомобиля. Она отметила, что полицейские выводили актера именно оттуда и сажали в свою машину.

По словам Ордян, другие свидетели аварии говорили, что за рулем был именно Ефремов, сообщает Пятый канал. Девушка призналась, что хотела помочь Сергею Захарову, которого зажало в другой машине, но ничего не могла сделать и вызвала скорую.

Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня на Смоленской площади. Машина артиста врезалась на встречке в фургон, водитель которого позже скончался в больнице. Ефремову грозит от пяти до 12 лет лишения свободы.

Медицинская экспертиза установила, что в момент аварии звезда была пьяна. Кроме того, в крови знаменитости обнаружили следы наркотиков. Изначально актер признал свою вину. Однако теперь он утверждает, что ничего не помнит из-за выпитого спиртного.

Как писали "Дни.ру", адвокатом Михаила Ефремова является скандально известный Эльман Пашаев. Ранее его коллега Александр Островский рассказал, что юрист за свою профессиональную деятельность сидел в тюрьме. Кроме того, Пашаева несколько раз исключали из адвокатских палат.