"Печально и жалко": юрист оценил линию защиты Ефремова

Почетный адвокат России Александр Островский считает, что непризнание вины Михаилом Ефремовым усугубляет ситуацию. По мнению эксперта, это ухудшает отношение к нему суда.

Юрист считает, что Михаил Ефремов стал жертвой своего адвоката Эльмана Пашаева. Александр Островский предположил, что у защитника артиста может быть психологическое заболевание.

Он заявил, что тот сидел за свою профессиональную деятельность в тюрьме. Кроме того, Пашаева несколько раз исключали из адвокатских палат. Эксперт отметил, что Ефремов находится в руках шарлатана.

"Для меня это очень печально и жалко", – заявил юрист. Он подчеркнул: если бы актер признал вину в смертельном ДТП, это стало бы смягчающим обстоятельством.

Как писали "Дни.ру", показания в суде дал сотрудник ГАИ, который беседовал с Ефремовым на месте аварии. По его словам, актер признался в том, что находился за рулем автомобиля в момент ДТП. Артист каялся, называя себя дураком, и сетовал, что напился перед поездкой.



Напомним, что трагедия произошла вечером 8 июня на Садовом кольце в Москве. Михаил Ефремов на своем внедорожнике выехал на встречную полосу и врезался в отечественный автомобиль, водитель которого позже умер в больнице.

Медэкспертиза показала, что в момент ДТП артист был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Михаил Ефремов находится под домашним арестом, ему грозит лишение свободы сроком от пяти до 12 лет.