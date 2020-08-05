Пашаев объяснил запрещенное использование Ефремовым смартфона

Во время беседы с журналистами Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов ознакомился с показаниями свидетелей, которые продублированы в его смартфоне. Актер сравнивал слова с заявлениями, которые те делали в ходе судебного заседания.
По словам адвоката, этот гаджет не подключен к интернету, поэтому Михаил Олегович может свободно его использовать. Мол, это по закону не запрещено. Пашаев призвал представителей СМИ не сочинять, что актер взял смартфон для связи.
Напомним, на процессе, который состоялся 5 августа, Ефремов в очередной раз сказал, что не признает свою вину, поскольку ничего не помнит. Вероятно, пробелы в памяти появились из-за сильного алкогольного опьянения.
Инспектор ГИБДД подтвердил, что Михаил Олегович находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Тогда артист прошел медосвидетельствование: в его крови обнаружили более одного промилле алкоголя.
Также в машине актера нашли микроскопические следы наркотического вещества. Такая информация, которой с судом поделился прокурор, может повлиять на исход дела.
Судебные разбирательства продолжаются. А пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.
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