Пашаев объяснил запрещенное использование Ефремовым смартфона

Во время судебного заседания Эльман Пашаев отдал свой смартфон Михаилу Ефремову, которому запрещено пользоваться средствами связи уже два месяца. Адвокату пришлось объясниться.

Во время беседы с журналистами Эльман Пашаев сообщил, что Михаил Ефремов ознакомился с показаниями свидетелей, которые продублированы в его смартфоне. Актер сравнивал слова с заявлениями, которые те делали в ходе судебного заседания.

По словам адвоката, этот гаджет не подключен к интернету, поэтому Михаил Олегович может свободно его использовать. Мол, это по закону не запрещено. Пашаев призвал представителей СМИ не сочинять, что актер взял смартфон для связи.

Напомним, на процессе, который состоялся 5 августа, Ефремов в очередной раз сказал, что не признает свою вину, поскольку ничего не помнит. Вероятно, пробелы в памяти появились из-за сильного алкогольного опьянения.

Инспектор ГИБДД подтвердил, что Михаил Олегович находился за рулем своего автомобиля в момент ДТП. Тогда артист прошел медосвидетельствование: в его крови обнаружили более одного промилле алкоголя.

Также в машине актера нашли микроскопические следы наркотического вещества. Такая информация, которой с судом поделился прокурор, может повлиять на исход дела.

Судебные разбирательства продолжаются. А пока Михаил Ефремов находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.