Познер считает заявление Ефремова о проблемах с памятью уловкой

Владимир Познер прокомментировал ситуацию вокруг артиста Михаила Ефремова. Телеведущий уверен, что актера ждет наказание. Никакие оправдания не повлияют на итоги судебного разбирательства.

В Москве в Пресненском суде состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Знаменитость вину в смертельной аварии не признала. Артист заявил, что не помнит события того вечера.

По словам Владимира Познера, в том, что актер ответственен за гибель человека, нет никакого сомнения. Ефремов сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП. "Здесь никакого вопроса ни у кого не возникает", - подчеркнул теледеятель.

Познер напомним, что еще недавно звезда кино и сериалов подтверждала вину. Более того, Ефремов предлагал материальную помощь пострадавшей стороне.

Владимир Владимирович полагает, что актера уговорили не признавать вину. Дескать, это уловка, чтобы избежать наказания. Телеведущий уверен, что рассказы о проблемах с памятью артисту, скорее всего, не помогут. Между тем Познер не исключает, что Ефремов действительно все забыл, так как был "вдрабадан пьяный". В любом случае артист должен понести наказание за свой поступок.

Добавим, в рамках судебного процесса стало известно, что в автомобиле, на котором Ефремов попал в аварию, были найдены следы гашиша. О частицах запрещенного вещества рассказал прокурор.