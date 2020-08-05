Познер считает заявление Ефремова о проблемах с памятью уловкой

В Москве в Пресненском суде состоялось очередное заседание по делу Михаила Ефремова. Знаменитость вину в смертельной аварии не признала. Артист заявил, что не помнит события того вечера.
По словам Владимира Познера, в том, что актер ответственен за гибель человека, нет никакого сомнения. Ефремов сел пьяным за руль и спровоцировал ДТП. "Здесь никакого вопроса ни у кого не возникает", - подчеркнул теледеятель.
Познер напомним, что еще недавно звезда кино и сериалов подтверждала вину. Более того, Ефремов предлагал материальную помощь пострадавшей стороне.
Владимир Владимирович полагает, что актера уговорили не признавать вину. Дескать, это уловка, чтобы избежать наказания. Телеведущий уверен, что рассказы о проблемах с памятью артисту, скорее всего, не помогут. Между тем Познер не исключает, что Ефремов действительно все забыл, так как был "вдрабадан пьяный". В любом случае артист должен понести наказание за свой поступок.
Добавим, в рамках судебного процесса стало известно, что в автомобиле, на котором Ефремов попал в аварию, были найдены следы гашиша. О частицах запрещенного вещества рассказал прокурор.
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