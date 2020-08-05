В машине Ефремова обнаружили следы гашиша

За аварию, из-за которой погиб человек, Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы. Однако актера также могут наказать за сбыт наркотиков, ведь в его автомобиле нашли следы запрещенного вещества.

5 августа Пресненский суд впервые приступил к рассмотрению дела Михаила Ефремова по существу. Стороны обвинения и защиты высказали свои версии произошедшего и представили доказательства.

В ходе заседания прокурор заявил, что в машине артиста, в которой он попал в аварию, обнаружили микроскопические следы гашиша. Известно, что реализация этого вещества в России преследуется по закону. Таким образом, Михаил Олегович, проходящий по уголовному делу о сбыте наркотиков в качестве свидетеля, может оказаться подозреваемым.

В сумке и на футболке Ефремова, которая была на нем в тот вечер, не нашли частиц запрещенного вещества. Однако известно, что в момент ДТП актер находится не только в алкогольном, но и в наркотическом опьянении.

Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов устроил жуткую аварию. Он выехал на встречную полосу и врезался в небольшой грузовой автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров. Водитель фургона скончался от полученных травм на следующее утро.

Судебные разбирательства продолжаются, а пока актер, который не признает свою вину из-за провалов в памяти, находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.