В машине Ефремова обнаружили следы гашиша

5 августа Пресненский суд впервые приступил к рассмотрению дела Михаила Ефремова по существу. Стороны обвинения и защиты высказали свои версии произошедшего и представили доказательства.
В ходе заседания прокурор заявил, что в машине артиста, в которой он попал в аварию, обнаружили микроскопические следы гашиша. Известно, что реализация этого вещества в России преследуется по закону. Таким образом, Михаил Олегович, проходящий по уголовному делу о сбыте наркотиков в качестве свидетеля, может оказаться подозреваемым.
В сумке и на футболке Ефремова, которая была на нем в тот вечер, не нашли частиц запрещенного вещества. Однако известно, что в момент ДТП актер находится не только в алкогольном, но и в наркотическом опьянении.
Напомним, 8 июня в центре Москвы Михаил Ефремов устроил жуткую аварию. Он выехал на встречную полосу и врезался в небольшой грузовой автомобиль, за рулем которого находился Сергей Захаров. Водитель фургона скончался от полученных травм на следующее утро.
Судебные разбирательства продолжаются, а пока актер, который не признает свою вину из-за провалов в памяти, находится под домашним арестом до 22 января 2021 года.
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