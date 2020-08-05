"Ой, дурак!": озвучены слова пьяного Ефремова сразу после ДТП

Инспектор ДПС, оформлявший аварию с Михаилом Ефремовым, дал показания в суде. Он рассказал, что говорил артист на месте трагедии.



Сотрудник Госавтоинспекции поведал о своей беседе со звездой театра и кино. По его словам, Михаил Ефремов согласился с тем, что именно он был за рулем своей иномарки в злополучный вечер. Признал тогда актер и то, что выпивал перед тем, как сесть в машину.

При этом представитель ГАИ отметил, что артист постоянно каялся и корил себя. "Ой, дурак! Что я наделал! Да я виноват! Зачем я напился!" – цитирует слова Михаила Ефремова инспектору Пятый канал.

Примечательно, что ранее адвокат актера Эльман Пашаев заявил, что его подзащитный ничего не помнит о событиях того рокового вечера. Отметим, ДТП со смертельным исходом при участии Михаила Ефремова случилось в центре Москвы 8 июня.

Пьяный актер на своем автомобиле вылетел на встречную полосу и врезался в отечественную машину, за рулем которой находился курьер службы доставки Сергей Захаров. Мужчина скончался в больнице. Теперь Михаилу Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.

Как писали "Дни.ру", артист находится под домашним арестом. Его поддерживает супруга. Как не раз отмечал адвокат Михаила Ефремова, актер находится в подавленном состоянии и очень тяжело переживает случившееся.