"Я – мать": Елка впервые показала приемного мальчика

Большим звездным марафоном "Русское радио" отметило 25-летие вещания. В этот день диджеями в студии были только звезды, чьи песни звучат на волнах станции. Появилась там и певица Елка.

Исполнительница пришла не одна, а в сопровождении маленького друга. Щенка по кличке Мальчик певица "усыновила" совсем недавно. Она сообщила поклонникам в "Инстаграм": "По идее тут должен быть текст о том, что чудо-пацан ищет дом. Но у меня нет больше сил. У нас будет мальчик. Если видите меня на улице с пацаном, я занята. Я – мать".

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Пес стал для певицы настоящей отдушиной. Она теперь посвящает ему все свободное время и часто берет с собой на работу.

Визит на "Русское радио" стал одним из первых светских выходов очаровательной черно-рыжей собаки. Мальчик идеально вел себя на ковровой дорожке, позировал фотографам и добродушно позволял погладить себя поклонникам артистки.

В день рождения радиостанции певица на один час превратилась в диджея: ставила песни, читала прогноз погоды, разыгрывала призы. Кстати, Елка тоже пришла с подарком. В честь юбилея она вживую исполнила свой хит "Грею счастье" – лауреат премии "Золотой граммофон" 2017 года.