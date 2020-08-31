Могила Иосифа Кобзона утонула

На Востряковском кладбище Москвы, считающемся главным иудейским погостом в России, похоронены многие уважаемые люди – физик Андрей Сахаров, лингвист Дитмар Розенталь, маг Юрий Лонго, предсказатель Вольф Мессинг, юморист Ян Арлазоров. 2 сентября 2018 года тут нашел последнее пристанище и Иосиф Кобзон.



Место похорон легендарного артиста было определено им самим еще при жизни. Иосиф Давыдович написал тогда бумагу, в которой завещал похоронить себя рядом с матерью. "Выкупил участок на Востряковском кладбище, чтобы больше никогда подобных разговоров не было, – пояснил певец. – Это наше родовое место. Своим любимым внучкам я рассказываю об истории семьи, беру их с собой на могилу поклониться бабушкам и дедушкам".

30 августа, во вторую годовщину смерти певица, здесь собрались его многочисленные поклонники. Их пришло так много, что могила певца буквально утонула в корзинах, венках и букетах. Кажется, их было так же много, как и на похоронах певца в 2018-м. Отдали почести Кобзону певец Александр Розенбаум, телеведущая Ангелина Вовк, юмористка Клара Новикова, пародист Александр Матвеев...

Разумеется, была и вдова артиста Нелли Кобзон. Как всегда яркая, эффектная, стильная, цветущая, она улыбалась гостям и радостью делала с ними селфи на фоне могила покойного мужа.

Все помнят грандиозные закрытые поминки по артисту, которые случились в банкетном после похорон певца. Сейчас Нелли Кобзон устроила богатый фуршет недалеко от могилы мужа – был нанят элитный выездной кейтеринг. Подавали блины, пирожки, огурцы, мясную нарезку и даже водку "Иосиф Кобзон" с портретом покойника на этикетке.