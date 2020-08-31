"А кто муж?": экс-участница группы Reflex спешит под венец во второй раз

Исполнительница хитов "Мама" и "Клинит" долгое время скрывала свое семейное положение. Евгения Малахова несколько лет молчала о громком разводе с Ренатом Давлетьяровым и не афишировала появление нового возлюбленного.

Накануне стало известно, что бывшая участница легендарной группы Reflex стала женой во второй раз.

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Многочисленная аудитория 31-летней Жени Малаховой даже и не подозревала, что у девушки есть ухажер, который в будущем может стать ее законным супругом.

Однако поклонники не раз замечали, что певица появляется на светских мероприятиях в компании незнакомого молодого человека. Особо любопытные пользователи социальной сети пытались "пробить" имя таинственного возлюбленного.

Несмотря на все старания публики, Женя продолжала скрывать личность своего спутника. Зато девушке явно понравилось провоцировать слухи, связанные с ее личной жизнью.

Так, в личном блоге Малаховой в "Инстаграм" появились кадры с девичника, посвященного бракосочетанию экс-участницы Reflex. Счастливые подруги поздравили Женю и пожелали ей создания крепких семейных уз.

Сама же солистка не стала вдаваться в подробности. Девушка посвятила близким друзья пост в социальной сети и подметила, что в данный момент она абсолютно счастлива.

"У меня абсолютно крутые подруги. Моя банда, спасибо, что со мной. Спасибо, что такие трогательные и заботливые. Спасибо каждой за то, что всегда рядом – и в горе, и в радости", – написала певица.

