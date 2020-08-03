"Ни грамма целлюлита": Судзиловская обнародовала откровенные фотографии

Олеся Судзиловская призналась, что обожает загорать. Актриса делится мгновениями, проведенными под солнцем. На этот раз на странице Судзиловской в "Инстаграм" появилась новая серия "обнаженных" кадров.

Из-за бушующей пандемии коронавируса на многие заграничные курорты доступ до сих пор закрыт, поэтому звезды российского шоу-бизнеса спасаются местными здравницами.

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Так и Олеся Судзиловская решила долго не горевать и отправилась путешествовать по России. Девушка ничуть не жалеет о закрытых границах и с удовольствием проводит время на Алтае. Более того, если у телеведущей появятся красивые фотографии с отдыха, то цены не будет внутреннему туризму.

"Комаров нет, погода прекрасная, чистая вода, горный воздух, свежая пища! Красота лугов, холмов, рек, водопадов! Алтай – моя новая искренняя привязанность!" – публично призналась актриса.

На фото Судзиловская предстала в разноцветном бикини и с шикарным загаром. По словам телеведущей, ей потребовался всего один день, чтобы добиться шоколадного оттенка кожи.

Поклонники восхитились не столько красотой Алтая, сколько шикарной фигурой 46-летней звезды. Одни засыпали актрису лестными комментариями. Другие попросили совета у Олеси.

Подписчицы Судзиловской поинтересовались, как телеведущая справляется с жиром и целлюлитом. Представительницы женского пола отметили, что тело актрисы выглядит слишком пропорционально и молодо.