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Сябитова кинулась под грузовик

Сябитова кинулась под грузовик

Роза Сябитова. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Роза Сябитова утроила скандал из-за недобросовестных строителей, которые работают на соседнем участке. Телеведущая даже бросилась под колеса фуры.
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Роза Сябитова рассказала подписчикам своего инстаграм-аккаунта о разборке, которую она устроила с водителем большегруза. Фура проехалась по брусчатке на участке телеведущей.

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Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

Знаменитость объяснила, что во время строительства на своем участке специально оставила три метра территории для того, чтобы машины смогли проезжать. Примеру Сябитовой соседи не последовали. Они оградили участок, как положено. Из-за этого возникла проблема с движением транспорта.

Накануне из соседнего участка выезжал грузовик. Роза устроила скандал, когда увидела, что водитель чуть не повалил столб на ее территории. Также ведущая шоу "Давай поженимся!" принялась защищать брусчатку, которую едва не повредила фура.

Сябитова перегородила собой путь большегрузу с криками: "Давай, дави меня!". Изумленный водитель вышел из кабины и спросил телесваху, нормальная ли она. Роза ответила утвердительно и пояснила, что находится на своей территории. Чем закончилась эта история, неизвестно. Но телеведущая дала понять, что очень устала от споров с соседями по этому поводу.

Автор: 28 августа 2020, 14:52 Источник: Instagram
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