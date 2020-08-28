"У меня несколько симпатий": Басков ошарашил признанием об интимных связях

Николай Басков пользовался повышенным интересом среди светских львиц. Однако, судя по всему, шансов завоевать его сердце у красоток нет."Мое сердце занято наполовину. У меня несколько симпатий. Но о них рассказывать не буду, а то вдруг они прочитают", – заявил Басков.
Также он ошарашил журналистов пикантным признанием об интимных связях.
"Все мои связи – упорядоченные. По-другому быть не может. У меня уже не тот возраст, чтобы увлекаться беспорядочными связями", – поделился подробностями личной жизни Николай Басков. Примечательно, что гостей мероприятия исполнитель потряс не только откровенным признанием, но и своим внешним видом. За последнее время он очень сильно похудел.
Дизайнер Аника Керимова считает, что Николай Басков сейчас выглядит роскошно. "Сегодня он рассказывал, что три раза в неделю посещает спортивный зал", – отметила светская красотка. Плюс ко всему, недавно певец побывал на Сардинии, где занимался восстановлением организма. По ее мнению, артист – достойный пример для подражания.
Отметим, на
церемонию вручения премии поддержать лучших дизайнеров и модельеров пришли помимо Николая Баскова и другие звезды эстрады. В частности, на мероприятии были замечены Лолита Милявская, Митя Фомин и Алексей Чумаков.
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Хочу папика
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.