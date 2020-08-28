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"У меня несколько симпатий": Басков ошарашил признанием об интимных связях

Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Николай Басков разоткровенничался на церемонии вручения премии Fashion Summer Awards в Москве. Певец рассказал, что его сердце занято.
прочитано 674 раза

Николай Басков пользовался повышенным интересом среди светских львиц. Однако, судя по всему, шансов завоевать его сердце у красоток нет.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий
"Мое сердце занято наполовину. У меня несколько симпатий. Но о них рассказывать не буду, а то вдруг они прочитают", – заявил Басков.

Также он ошарашил журналистов пикантным признанием об интимных связях.

"Все мои связи – упорядоченные. По-другому быть не может. У меня уже не тот возраст, чтобы увлекаться беспорядочными связями", – поделился подробностями личной жизни Николай Басков. Примечательно, что гостей мероприятия исполнитель потряс не только откровенным признанием, но и своим внешним видом. За последнее время он очень сильно похудел.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Дизайнер Аника Керимова считает, что Николай Басков сейчас выглядит роскошно. "Сегодня он рассказывал, что три раза в неделю посещает спортивный зал", – отметила светская красотка. Плюс ко всему, недавно певец побывал на Сардинии, где занимался восстановлением организма. По ее мнению, артист – достойный пример для подражания.

Отметим, на церемонию вручения премии поддержать лучших дизайнеров и модельеров пришли помимо Николая Баскова и другие звезды эстрады. В частности, на мероприятии были замечены Лолита Милявская, Митя Фомин и Алексей Чумаков.

Автор: 28 августа 2020, 21:21 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Николай Басков удивительно похорошел

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