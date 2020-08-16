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"С такого ракурса еще не видели": Басков показал пикантное фото с отдыха

Николай Басков. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com.
Вокалист уехал в Италию. На острове Сардиния Николай Басков принимает солнечные ванны.
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"Несколько дней отдыха могу себе позволить. Забрался в красивое место. Умиротворение, спокойствие, тишина", – сказал об отдыхе Николай Басков.

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 Николай Викторович Басков

Николай Викторович Басков певец, телеведущий

Также артист показал поклонникам снимки с пляжа. Знаменитость запечатлела часть своего живота, бедра в синих плавках и ноги. Николай отметил, что находится в раю и обещал позднее показать свой загар.

Надо сказать, что вокалист очень похудел. Сбросив вес, Басков помолодел минимум лет на десять.

Полуголый вокалист произвел неизгладимое впечатление на пользователей Сети. Поклонники оставили артисту тонны кокетливых комментариев. "😍👍..ах, уж, этот животик..с ножками..!🔥😁🎹(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.) ", "Какой шикарный вид))) И это далеко не пляж... 😁", "Принц Чаминг на Пляже...", "С такого ракурса мы еще Николая не видели))) 😁очень интересно вышло", "Ооо, какой кадр ))))", – отреагировали на пикантное фото подписчики.

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Публикация от Николай Басков (@nikolaibaskov)

К обсуждению снимка Николая Баскова внезапно присоединился спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. "Коленька, но ничего же не видно...👍", – заметил телеведущий.

Вокалист оставил замечание комментатора без ответа. За Баскова пришлось отдуваться фанатам. Интернет-пользователи поинтересовались у Губерниева, что именно он хотел бы рассмотреть получше.

Автор: 16 августа 2020, 15:12 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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