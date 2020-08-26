Сдавший тест на коронавирус Басков спешно покинул Россию для лечения

Николая Баскова не узнать – похудел, похорошел, словно помолодел! Как ему это удалось? Оказывается, дело вовсе не в холоде, голоде и креме "Ромашка".

"Я на недельку слетал на Сардинию (остров в Средиземном море, расположенный к западу от Апеннинского полуострова между Сицилией и Корсикой – Прим. ред.), – рассказал журналистам Николай Басков. – Там есть лечебный курорт, и я смог выехать по документам, что мне требуется лечение. Там есть минеральные источники. Принимал я и грязевые процедуры, брал сероводородные ванны. Правда, перед и после отдыха пришлось сдавать тест на отсутствие коронавируса".

Певец спешит успокоить поклонников: он не болен, его здоровье вне опасности. "Просто все это очень хорошо для организма в целом, для кожи, ведь я очень похудел и надо поддерживать микробаланс", – пояснил он. Не забывает артист и про занятия спортом. "Трижды в неделю хожу в зал", – похвастался Басков.

Напомним, что Россия прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами 27 марта в связи с пандемией коронавируса. Но еще в июле телеведущая Ксения Собчак рассказала, как просто вылететь за границу, несмотря на закрытые границы и запрет на международное авиасообщение. Она пояснила, что некоторые ее друзья уже отдыхают на море за рубежом. "Кто по иностранному паспорту, кто по "медицинским нуждам", – подчеркнула знаменитость.