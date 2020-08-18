"Молодое тело требовало": Сябитова рассказала об интимных связях после смерти мужа

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале указала: вместо того чтобы скорбеть по супругу, Екатерина Диденко побежала корректировать губы и увеличивать грудь. Такое поведение она посчитала недостойным.
В пример Роза Сябитова привела себя. Телеведущая держала траур по мужу целый год – в том числе потому, что дети потеряли отца. Она не выходила замуж, пока не поставила наследников на ноги.
Знаменитость призналась, что у нее был мужчина. "Молодое тело требовало, но я это делала тихо, чтобы, не дай бог, дети не узнали", – поделилась ведущая.
Сябитова напомнила, что это было в 90-е годы. "Какой секс?! Тут жрать нечего было", – разоткровенничалась она. В то время будущая теледива пахала на четырех работах, а ночью мыла полы в метро, чтобы обеспечить себя и детей.
Сваха предостерегла молодежь от необдуманных поступков и мук совести. По ее словам, все, что попало в интернет, останется там навсегда.
Напомним, что в июле дочь Розы Сябитовой вышла замуж второй раз. Ее избраннику Максиму Шевченко 33 года. Он заведует лабораторией в компании, которая создает технологии обработки металла, занимается инжинирингом.
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