Эксклюзив Шоу "Дом-2" Заворотнюк Ефремов устроил смертельное ДТП Коронавирус

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Вторник
18 августа
Лента новостей
11:13
Звезда сериала "Закон каменных джунглей" Ольга Виниченко расписалась в столичном ЗАГСе
10:58
"Молодое тело требовало": Сябитова рассказала об интимных связях после смерти мужа
10:51
В Токио 79 человек скончались из-за жуткой жары
10:49
Политолог высказался о выступлении Лукашенко перед рабочими: Переоценивает свою популярность
10:43
Коронавирус в России: выявлено более 932 тысяч инфицированных
10:26
Отсутствие отпуска оказалось причиной серьезных проблем с психикой
10:21
"Клоун": Рудковскую в нелепом наряде подняли на смех
09:59
Эндокринолог рассказала о вреде яблок для организма
09:47
Лукашенко рассказал, сколько продержится на посту следующий президент Белоруссии
09:44
Певица Натали разделась перед камерой
09:40
Ученые бьют тревогу: таяние ледников в Гренландии необратимо
09:14
Бари Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной
09:05
"Крыла матом": любовница водителя прилюдно набросилась на Ефремова
09:04
Почему дочь не приезжала к Валентине Легкоступовой
08:50
Умершая россиянка ожила в морге
08:32
Что мешает победить протестующим в Белоруссии
08:31
"Простите меня все!": муж Валентины Легкоступовой публично покаялся
06:47
Коронавирус: последние новости на сегодня, 18 августа 2020 года
04:38
Анджелина Джоли планирует уехать из США вместе с детьми
02:04
Мадонна напугала народ своим видом: Пожалуйста, хватит себя уродовать
00:16
Народ ополчился на телеканал "Пятница!" из-за состава ведущих нового сезона "Орла и решки"
22:10
Лукашенко предлагал оппозиции пересчет голосов после президентских выборов
21:58
Звезда "Кармелиты" Юлия Зимина вышла замуж
21:51
Разворот на Запад или союз с Россией: что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко
21:50
Меркель намерена обсудить с Путиным ситуацию в Белоруссии
21:40
Российскую модель посадили в тюрьму за оборот запрещенных материалов
21:30
В здании общежития РГСУ произошел пожар
21:29
СМИ: У Михаила Галустяна серьезные проблемы со здоровьем
21:20
Кузбассовец умер после драки со знакомым
21:07
Снимавшийся в "Покровских воротах" актер оказался главарем преступной группировки
20:53
Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ
20:28
В Красногорске после падения ребенка с лестницы возбудили уголовное дело
20:04
Звезда "Дома-2" Оганесян считает себя недостойным жены
20:01
Малышева выразила благодарность коронавирусу: Поклон ему в ноги
19:25
Тодоренко показала видео с первыми словами маленького сына
19:22
Костюшкин отреагировал на слух о его романе с Орейро: Все, вычислили
19:19
Суд отказался выпускать алкоголика Ефремова на улицу
18:44
Рудковской потребовалось серьезное лечение
18:40
Кристина Орбакайте осталась на ночь у Авраама Руссо
18:03
Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Белоруссии
17:55
В Екатеринбурге в День города утонула женщина
17:07
Николай Фоменко открестился от истории с домогательством
17:07
Звезда сериала "Желтый глаз тигра" Агния Кузнецова похвасталась снимками со свадьбы
16:57
"С бодуна": муж Легкоступовой пришел на шоу к Малахову
16:53
Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко
16:51
Мечтающая родить Ирина Аллегрова уехала на другой конец планеты
16:49
Как стать счастливой после развода
16:44
Плющенко и Рудковскую предупредили о последствиях встречи с грызунами
16:26
Киркоров доверил Манукяну подаренные Пугачевой часы: Филиппу с любовью от Аллы
16:18
Марина Зудина откровенно об алкоголе и антидепрессантах после смерти Олега Табакова
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог назвал положение Лукашенко безнадежным: Спастись ему не удастся
Стало известно мнение Путина о протестах в Белоруссии
"Династия продолжается!": Пугачева выбрала преемницу
Тихановская: Я готова стать национальным лидером
"Ты чудовище!": поступок молодой жены шокировал Макаревича
Сестра Дмитрия Маликова объявила о свадьбе
Шоу-бизнес

"Молодое тело требовало": Сябитова рассказала об интимных связях после смерти мужа

Роза Сябитова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Главная сваха страны Роза Сябитова раскритиковала роман скандального блогера Екатерины Диденко, муж которой погиб на ее дне рождения в бассейне с сухим льдом. Она уверена, что новые отношения девушке нужны ради самоутверждения.
прочитано 245 раз

Ведущая программы "Давай поженимся!" на Первом канале указала: вместо того чтобы скорбеть по супругу, Екатерина Диденко побежала корректировать губы и увеличивать грудь. Такое поведение она посчитала недостойным.

ПО ТЕМЕ

"Рада была принять такое предложение": Сябитова захотела заняться сексом за деньги

 Роза Раифовна Сябитова

Роза Раифовна Сябитова телеведущая, сваха

В пример Роза Сябитова привела себя. Телеведущая держала траур по мужу целый год – в том числе потому, что дети потеряли отца. Она не выходила замуж, пока не поставила наследников на ноги.

Знаменитость призналась, что у нее был мужчина. "Молодое тело требовало, но я это делала тихо, чтобы, не дай бог, дети не узнали", – поделилась ведущая.

Сябитова напомнила, что это было в 90-е годы. "Какой секс?! Тут жрать нечего было", – разоткровенничалась она. В то время будущая теледива пахала на четырех работах, а ночью мыла полы в метро, чтобы обеспечить себя и детей.

Сваха предостерегла молодежь от необдуманных поступков и мук совести. По ее словам, все, что попало в интернет, останется там навсегда.

Напомним, что в июле дочь Розы Сябитовой вышла замуж второй раз. Ее избраннику Максиму Шевченко 33 года. Он заведует лабораторией в компании, которая создает технологии обработки металла, занимается инжинирингом.

Автор: 18 августа 2020, 10:58 Источник: Sobesednik.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Гузеева признала Сябитову святой

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Разворот на Запад или союз с Россией: что будет с Белоруссией после ухода Лукашенко
Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ
Лукашенко назвал условия проведения новых выборов в Белоруссии
Лукашенко обратился к протестующим рабочим: С провокаторами разберемся жестоко

Шоу-бизнес

"Клоун": Рудковскую в нелепом наряде подняли на смех
Певица Натали разделась перед камерой
Бари Алибасов объявил о разводе с Лидией Федосеевой-Шукшиной
"Крыла матом": любовница водителя прилюдно набросилась на Ефремова

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Почему дочь не приезжала к Валентине Легкоступовой

Наследница сообщила об угрозах мужа певицы
Шоу-бизнес

"Молодое тело требовало": Сябитова рассказала об интимных связях после смерти мужа

Ведущая завела роман втайне от детей
Шоу-бизнес

"Клоун": Рудковскую в нелепом наряде подняли на смех

Жена Плющенко снялась у облупившегося подъезда
Шоу-бизнес

Певица Натали разделась перед камерой

46-летняя звезда в прекрасной форме

Гороскоп

Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года
Совет на выходные, 15-16 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+