"Бесценный урок": звезде "Уральских пельменей" предложили миллион за секс

Экс-участница шоу "Уральские пельмени" Юлия Михалкова рассказала о пикантном опыте. Красавице не раз поступали неприличные предложения интимного характера.



37-летняя артистка всегда пользовалась популярностью у мужчин. Она призналась, что иногда приходилось сталкиваться с агрессией со стороны сильного пола. По словам Юлии Михалковой, случались моменты, когда она опасалась за свою жизнь.

Звезда шоу "Уральские пельмени" считает, что у женщины всегда есть выход – дать отпор наглецу, который домогается. Например, влепить пощечину, наступить острым каблуком на ногу или подать на обидчика в суд. Она добавила, что сложнее, когда девушка утрачивает силу воли.

За десять лет работы в шоу "Уральские пельмени" Юля Михалкова накопила богатый опыт общения с разными поклонниками. В том числе и негативный. Хамам она отказывала сразу, потому что не торгует принципами. "Лет пять назад на публичном мероприятии подходил очередной сальный нувориш с известной песней: "Детка, дам тебе миллион, побудь со мной пару дней", – поделилась знаменитость.

По словам артистки, женщине важно уметь говорить "нет" особо навязчивым представителям противоположного пола. "Каждая встреча с мужчиной – это бесценный урок", – отметила она. Экс-участница юмористического шоу считает, что не нужно игнорировать даже горький опыт. Она заявила, что умение делать правильные выводы приведет к успеху, счастью и гармонии.

Сегодня экс-участница шоу "Уральские пельмени" – восходящая звезда СТС. Она ведет детскую передачу, а недавно стала участницей проекта "Сторис", в котором смогла многократно перевоплотиться. Ей по душе то, что многие образы выходили за рамки имиджа, созданного в шоу "Уральские пельмени".

