Единственная дочь не пришла к умирающему от рака известному юмористу

Ян Арлазоров был женат единожды. Его супругой была артистка Ела Санько. Она прославилась благодаря участию в передаче "Кабачок "13 стульев". Несмотря на то что они, по словам артистки, "подходили друг другу телесно", в семье то и дело вспыхивали скандалы. Через 12 лет после заключения брака Ела ушла от мужа, взяв с собой крошечную дочь Алену.
"Я стала разбираться в своих ошибках, осознавать, что вместе находиться невозможно. Значит, надо расстаться, и, может, он встретит кого-то еще. А у Яна была одна установка: я встретил крокодила, которого полюбил, и этот крокодил испортил мне жизнь. Теперь я никого любить не могу, и вот какой я несчастный", – откровенничала в недавнем интервью Санько.
Выросшая дочь стала видеться с Яном Арлазоровым. Они вместе путешествовали, общались три года, но затем Алена внезапно исчезла из жизни юмориста. Это потрясло артиста – говорят, он впал в депрессию.
Вскоре выяснилось, что у Яна Арлазорова рак поджелудочной железы. Однако лечиться артист отказался. Тогда был болен его отец, и юморист решил вначале должен поставить на ноги родителя, а уже потом заняться собой.
Лишь в 2007-м ему провели операцию за границей. А через год была вторая операция. Драгоценное время было упущено. В 2009-м состояние Яна Арлазорова стало критическим. Последние два года жизни артист провел в онкологической клинике. Юморист мечтал последний раз встретиться с Аленой, однако она так и не навестила его.
Единственная наследница появилась на похоронах Яна Арлазорова, а вот бывшая супруга Ела Санько проигнорировала печальное мероприятие. Она давно не поддерживала отношений с экс-супругом и считала неуместным свое появление на траурной церемонии.
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