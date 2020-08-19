Умер актер из "Звездного пути" Бен Кросс

В Вене скончался знаменитый британский актер Бен Кросс. О смерти 72-летней звезды сообщила дочь.
Лорен уточнила, что в последнее время отец болел, а на днях его состояние сильно ухудшилось. Зрителям Бен Кросс известен по роли Спока в фильме "Звездный путь", а также по картине "Огненные колесницы", сообщает "Москва 24".
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